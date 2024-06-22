В Подмосковье прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

В Щелково прошла церемония прощания с модельером Егором Зайцевым

В подмосковном Щелково прошла церемония прощания с российский модельером Егором Зайцевым, единственным сыном известного модельера Вячеслава Зайцева. Об этом в субботу, 22 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

На траурную церемонию в собор Троицы Живоначальной пришли сотни людей, в том числе байкеры из движения «Ночные волки» и певец Юлиан. ТАСС также писал, что, помимо знакомых и коллег, на похоронах модельера присутствуют его жена Екатерина Ромашкина и дети.

По словам Юлиана, весь последний год после смерти отца Егор Зайцев пытался спасти Дом моды от долгов. Артист также отметил, что переписывался с модельером две недели назад. Он считает, что на здоровье его знакомого повлияли вбросы различных людей, «которые пытались претендовать на наследство модельера».

Пришедшие на церемонию прощания байкеры рассказали, что Егор Зайцев был автором самой первой формы движения. Помимо этого, они добавили, что его квартира была одним из первых мест сбора «Ночных волков».

В начале июня состояние Егора Зайцева ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. Он оказался в палате интенсивной терапии. 16 июня модельер был подключен к ИВЛ. У сына модельера отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Медики не смогли его спасти. Он скончался вечером 19 июня в возрасте 64 лет.

Похороны модельера проходят на Жегаловском кладбище в Щелково. В этом же месте похоронен его отец Вячеслав Зайцев.