Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка

Российская фигуристка Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В ролике спортсменка стоит у мангала и переворачивает мясо, насаженное на шампуры. «Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка», — сказала Валиева на видео.

4 июня стало известно, что Валиева 22 июля примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Это станет ее первым выходом на лед после дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.