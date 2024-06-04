Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:3
Завершен
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Завтра
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Завтра
16:45 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
23:11, 4 июня 2024Спорт

Названа дата первого выхода Валиевой на лед после дисквалификации

Камила Валиева впервые выйдет на лед после дисквалификации 22 июля

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева впервые выйдет на лед перед публикой 22 июля. Спортсменка примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», сообщается на сайте организаторов.

Спортсменка исполнит роль Людмилы, выступления с ее участием также состоятся 24, 29 и 31 июля. Шоу пройдет в Сочи. Цена билетов на выступление стартует от 2 тысяч рублей.

6 марта юрист Анна Анцелиович заявила, что безопасным для Валиевой будет выступление только в полностью коммерческих шоу. «Если же есть там какая-то поддержка со стороны государства, одним из соорганизаторов, например, или информационным партнером является департамент спорта, то такое участие запрещено», — подчеркнула она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на запрещенный препарат триметазидин — 25 декабря 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обозначил сферу ответственности Шойгу

      Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины

      Названа дата первого выхода Валиевой на лед после дисквалификации

      США обвинили в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии

      В столичном парке мужчину убили на глазах у его внучек

      В администрации США отказались поддерживать санкции в отношении МУС

      Названо эффективное оружие против украинских дронов

      Байдена обвинили во втягивании США одновременно в две войны

      Байден несколько раз оговорился в интервью американскому журналу

      Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше