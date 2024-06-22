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19:20, 22 июня 2024Спорт

Вратарь сборной Грузии сделал наибольшее количество сейвов за матч Евро за 12 лет

Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов за матч Евро за 12 лет
Георгий Мамардашвили

Георгий Мамардашвили . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Голкипер «Валенсии» и сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов за матч чемпионата Европы за последние 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Opta.

Во встрече второго тура группового этапа Евро-2024 против Чехии вратарь отразил 11 ударов. В последний раз такое количество сейвов за матч делал голкипер сборной Ирландии Шей Гивен в матче Евро-2012 против Испании.

Рекорд по числу спасений на европейских чемпионатах принадлежит вратарю сборной Латвии Александру Колинько. В 2004-м он 12 раз выручил свою команду в игре с Нидерландами.

Встреча Грузии с Чехией прошла ранее в субботу, 22 июня. Игра завершилась со счетом 1:1.

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      Алексей Гусев
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