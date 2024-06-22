Выбор даты запуска нового Telegram-канала Медведева объяснили

Помощник Медведева объяснил выбор даты запуска его нового Telegram-канала

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для запуска нового Telegram-канала для англоязычной аудитории — день, с которого началась борьба с нацистской Германией. Выбор Медведева объяснил его помощник Олег Осипов, передает РИА Новости.

«Поскольку в социальной сети X нет возможности публиковать длинные тексты, было принято решение завести отдельный Telegram-канал для англоязычной аудитории. Дата выбрана символическая — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, начала борьбы с нацистской Германией и начала пути к победе над фашизмом», — сказал он.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что англоязычный Telegram-канал был создан из-за ограничений соцсети X.

Тогда же Медведев написал в своем Telegram-канале, что предложение США о возможности обсуждения с Россией аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений является бредом сумасшедшего.