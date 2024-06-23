Аксенов заявил о готовности оказать Севастополю любую помощь

Аксенов: Крым готов оказать всю необходимую поддержку Севастополю

Крым готов оказать всю необходимую поддержку Севастополю, который сегодня подвергся ракетному удару. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что находится на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Также он заявил о готовности Крыма оказать любую поддержку, в том числе и помощью с размещением в больницах.

Сегодня днем, 23 июня, Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой ранения и травмы получили порядка ста человек. По данным Министерства обороны России, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

