Имевшая пять матчболов российская теннисистка проиграла в финале турнира в Берлине

Анна Калинская в финале уступила Джессике Пегуле в трех сетах

Имевшая пять матчболов российская теннисистка Анна Калинская проиграла в финале турнира в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка забрала первую партию на тайбреке, но отдала два следующих сета, последний — также на тайбрейке. Встреча продолжалась больше двух часов.

Калинская проиграла два из двух финалов в карьере. В феврале в Дубае она уступила Жасмин Паолини.

Ранее первая ракетка мира среди мужчин, итальянец Яник Синнер, рассказал об отношениях с Калинской. Спортсмен заявил, что не любит распространяться о своей личной жизни, однако подтвердил роман с 25-летней россиянкой.