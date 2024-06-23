Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Турция
0:3
Завершен
Португалия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Бельгия
2:0
Завершен
Румыния
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Мексика
1:0
Завершен
Ямайка
Кубок Америки — 2024|Группа B. 1-й тур
Швейцария
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
22:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
16:38, 23 июня 2024Спорт

Имевшая пять матчболов российская теннисистка проиграла в финале турнира в Берлине

Анна Калинская в финале уступила Джессике Пегуле в трех сетах

Фото: Kamran Jebreili / Reuters

Имевшая пять матчболов российская теннисистка Анна Калинская проиграла в финале турнира в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка забрала первую партию на тайбреке, но отдала два следующих сета, последний — также на тайбрейке. Встреча продолжалась больше двух часов.

Калинская проиграла два из двух финалов в карьере. В феврале в Дубае она уступила Жасмин Паолини.

Ранее первая ракетка мира среди мужчин, итальянец Яник Синнер, рассказал об отношениях с Калинской. Спортсмен заявил, что не любит распространяться о своей личной жизни, однако подтвердил роман с 25-летней россиянкой.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявили 24 июня днем траура после обстрела ВСУ

      Имевшая пять матчболов российская теннисистка проиграла в финале турнира в Берлине

      В Минобороны назвали США ответственными за удар по Севастополю

      В ходе атаки ВСУ на Севастополь погибла дочь заммэра Магадана

      Российская фигуристка сменила гражданство из-за несправедливого судейства

      Отдыхавшая в Севастополе медик рассказала о помощи раненым после атаки ВСУ

      В Раде прокомментировали аварию на коксохимзаводе в Кривом Роге

      «Новатэк» отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Севморпути

      Появились подробности о состоянии попавших под атаку ВСУ в Севастополе детей

      В США рассказали о потерях ВСУ на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше