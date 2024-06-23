На чемпионате Европы по футболу усилят меры безопасности

УЕФА усилит меры безопасности из-за выбежавших на поле болельщиков на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) усилит меры безопасности в связи с выбежавшими на поле болельщиками в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии между сборными Турции и Португалии. Об этом на своей странице в сети X сообщил Sky News Роб Харрис.

В УЕФА заявили, что на стадионах будут развернуты дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты. Отмечается, что любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения и влечет за собой выдворение со стадиона, запрет на присутствие на любых международных матчах и заявление в полицию.

Матч между Португалией и Турцией прошел 22 июня и завершился со счетом 3:0 в пользу португальцев. Португалия набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе F. Турция занимает вторую позицию в квартете.

После матча один из стюардов, работавших на встрече, сбил с ног футболиста, португальца Гонсало Рамуша. После окончания встречи игроки сборной Португалии шли к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку, в этот момент на поле выбежали несколько посторонних, которых задерживали стюарды. Один из сотрудников службы безопасности поскользнулся и врезался в ноги Рамушу.