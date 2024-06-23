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22:57, 23 июня 2024Силовые структуры

Погибшему в Дагестане протоиерею неоднократно угрожали смертью

«Ценности.РФ»: погибшему в Дагестане протоиерею неоднократно угрожали смертью

Кадр: Telegram-канал Mash

Убитому в Дагестане протоиерею Николаю Котельникову до этого уже угрожали смертью, сообщил Telegram-каналу «Ценности.РФ» исламовед Роман Силантьев, который знал священника.

«Отец Николай всю жизнь прослужил в Дербенте, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии. Неоднократно ему угрожали смертью, и вот он принял мученическую кончину в День Святой Троицы», — сказал он.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщал, что священнику перерезали горло. «66 лет ему было, очень болел», — рассказал он.

Котельников, который служил у алтаря более 40 лет, был убит боевиками после нападения на православный храм в Дербенте.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что протоиерея убили «зверским образом». Патриарх Кирилл возносит молитву об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, отметил он.

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      Сергей Грехов
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