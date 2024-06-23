Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой

Сенатор Пушков назвал политическое движение президента Франции Макрона пустотой

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал политическое движение президента Франции Эммануэля Макрона пустотой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, у депутаты от движения «Возрождение» нет ни глубоких знаний, ни серьезной подготовки, ни продуманных убеждений. «Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих. Если вы против миграции, значит вы расист или фашист, а если критикуете США и НАТО, то вы против свободы и демократии», — написал Пушков.

Сенатор считает, что вскоре после ухода Макрона с поста президента Франции от его движения «не останется и следа».

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «макронизму» в стране пришел конец. По его словам, «макронизм» дорого обошелся Франции, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.