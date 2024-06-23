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02:55, 23 июня 2024Россия

Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой

Сенатор Пушков назвал политическое движение президента Франции Макрона пустотой
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал политическое движение президента Франции Эммануэля Макрона пустотой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, у депутаты от движения «Возрождение» нет ни глубоких знаний, ни серьезной подготовки, ни продуманных убеждений. «Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих. Если вы против миграции, значит вы расист или фашист, а если критикуете США и НАТО, то вы против свободы и демократии», — написал Пушков.

Сенатор считает, что вскоре после ухода Макрона с поста президента Франции от его движения «не останется и следа».

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «макронизму» в стране пришел конец. По его словам, «макронизм» дорого обошелся Франции, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.

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