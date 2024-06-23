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09:59, 23 июня 2024Спорт

Россиянин Волков прокомментировал конфликт с соотечественником Павловичем на турнире UFC

Волков: если Павлович на меня нападет, я вызову полицию
Александр Волков

Александр Волков . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россиянин Александр Волков прокомментировал конфликт с соотечественником Сергеем Павловичем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Волков высказался об этом на пресс-конференции после боя.

«Если Павлович на меня нападет, я вызову полицию», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о том, что бойцы живут в одном отеле и могут случайно там встретиться.

Сразу после боя Волков подошел к Павловичу, чтобы поблагодарить за проведенный поединок. Павлович оттолкнул соперника и нецензурно выругался в его адрес. «Он послал меня. Он вообще матом никогда до этого не ругался, а тут выругался и оттолкнул. Он думал, что я не буду драться в полную силу: хотел мне голову снести, а я не хочу, чтобы мне голову сносили», — рассказал Волков.

В поединке двух россиян на турнире UFC в Эр-Рияде Волков победил Павловича единогласным решением судей. В активе 35-летнего Волкова теперь 38 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах (MMA). У 31-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях.

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      Илья Костин
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