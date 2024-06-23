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16:21, 23 июня 2024Спорт

Российская фигуристка сменила гражданство из-за несправедливого судейства

Ученица Плющенко Софья Титова будет выступать за сборную Армении

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Софья Титова сменила гражданство из-за несправедливого судейства. Об этом пишет Sputnik Armenia.

«В финале юниорского Гран-при России-2023 Софья показал уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну», — рассказала мать фигуристки Лидия Торопова.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России (ФФККР) разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Илья Костин
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