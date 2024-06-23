Российский хоккеист рассказал об игре в финале Кубка Стэнли с переломом ноги

Валерий Ничушкин рассказал, как играл в финале Кубка Стэнли-2022 с переломом

Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал об игре в финале Кубка Стэнли-2022 с переломом ноги. Об этом стало известно из интервью спортсмена YouTube-каналу ЧЕРКАС АТЛАНТ.

«На раскатку я уже в сланцах шел, потому что нога опухла очень сильно, я не мог туфли надеть. Говорю врачу, давай снизу стопы попробуем три укола поставить. Он колет, я выхожу, две улитки делаю, понимаю — могу играть. Нога онемевшая полностью, боли нет», — сказал Ничушкин. Российский хоккеист добавил, что последствием игры с переломом стали десять болтов в стопе, которые ему поставили в процессе восстановления.

14 мая 2024 года стало известно, что Национальная хоккейная лига отстранила Ничушкина на полгода с лишением заработной платы. Причина — попадание россиянина на третий этап помощи игрокам НХЛ, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем.

Ничушкин в качестве игрока «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли 2022 года, также нападающий является бронзовым призером чемпионата мира-2017 года в составе сборной России. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ничушкин выступал за челябинский «Трактор» и московский ЦСКА.