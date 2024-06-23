Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:05, 23 июня 2024Бывший СССР

Сальдо призвал к возмездию за удар по Севастополю

Глава Херсонской области Сальдо назвал ракетный удар по Севастополю преступным

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступным ракетный удар по Севастополю и призвал к суровому возмездию за него. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сальдо назвал подлым и преступным удар по мирным гражданам, которые проводили праздничный день на берегу моря. «Киевские преступники уже сейчас должны получить суровое возмездие», — написал глава Херсонской области.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что днем, 23 июня, ВСУ атаковало Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным ведомства, дежурные силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, ее боевая часть подорвалась в воздухе над Севастополем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали порядка 100 человек, троих, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Севастополь. Одна из ракет взорвалась над крупным пляжем, есть жертвы и десятки пострадавших

      В Минобороны назвали США ответственными за удар по Севастополю

      В ходе атаки ВСУ на Севастополь погибла дочь заммэра Магадана

      Российская фигуристка сменила гражданство из-за несправедливого судейства

      Отдыхавшая в Севастополе медик рассказала о помощи раненым после атаки ВСУ

      В Раде прокомментировали аварию на коксохимзаводе в Кривом Роге

      «Новатэк» отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Севморпути

      Появились подробности о состоянии попавших под атаку ВСУ в Севастополе детей

      В США рассказали о потерях ВСУ на фронте

      Сальдо призвал к возмездию за удар по Севастополю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше