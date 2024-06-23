Сальдо призвал к возмездию за удар по Севастополю

Глава Херсонской области Сальдо назвал ракетный удар по Севастополю преступным

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступным ракетный удар по Севастополю и призвал к суровому возмездию за него. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сальдо назвал подлым и преступным удар по мирным гражданам, которые проводили праздничный день на берегу моря. «Киевские преступники уже сейчас должны получить суровое возмездие», — написал глава Херсонской области.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что днем, 23 июня, ВСУ атаковало Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным ведомства, дежурные силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, ее боевая часть подорвалась в воздухе над Севастополем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали порядка 100 человек, троих, в том числе двоих детей, спасти не удалось.