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23:59, 23 июня 2024Спорт

Сборная Швейцарии упустила победу над Германией в матче Евро-2024

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро-2024

Фото: Reuters

Сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии в матче третьего круга группового этапа чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче банк Парк» и завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте мяч забил полузащитник швейцарцев Дан Ндойе. На второй добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял нападающий Никлас Фюллькруг. Таким образом, швейцарцы упустили победу над соперником.

В параллельном матче группы А встречались команды Шотландии и Венгрии. Сборные сыграли на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте со счетом 1:0 в пользу Венгрии. Голом на десятой добавленной ко второму тайму минуте забил форвард Кевин Чобот.

В результате встречи Германия вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места, набрав семь очков. Швейцарцы стали вторыми, имея в активе пять очков. Немцы и швейцарцы сыграют с первой и второй командой из группы С, соответственно. Венгры располагаются на третьем месте с тремя очками и сохраняют шансы на плей-офф.

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