Украина потребовала отменить запрет на удары ATACMS вглубь России

AP: Украина давит на США для снятия запрета на удары ATACMS вглубь России

Украинские власти давят на США, добиваясь снятия запрета на удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS вглубь территории России. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать американские ракеты для удара по приграничным регионам России. Однако в Киеве требуют снять все ограничения, заявляя, что сейчас у них «связаны руки».

«Мы могли бы атаковать командные пункты российской бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта», — сказал командир артиллерии в Харьковской области с позывным Гефаст.

Он отметил, что обычные боеприпасы не способны долететь настолько далеко.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности украинской армии наносить удары по территории РФ на границе Сумской области. Он также уточнил, что ВСУ имеют право сбивать самолеты в небе над Россией.