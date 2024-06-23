Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Турция
0:3
Завершен
Португалия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Бельгия
2:0
Завершен
Румыния
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Мексика
1:0
Завершен
Ямайка
Кубок Америки — 2024|Группа B. 1-й тур
Швейцария
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
Шотландия
Сегодня
22:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 3-й тур
07:04, 23 июня 2024Спорт

Украинские фанаты провели акцию на Евро-2024

RusVesna: украинские фанаты провели акцию «Хочу жить» на Евро-2024

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинские фанаты во время футбольного матча со сборной Словакии на Евро-2024 провели акцию «Хочу жить». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Во время встречи, проходившей в немецком Дюссельдорфе, на трибунах были замечены мужчины в белых футболках. Они стояли рядом, образуя надпись «Хочу жить» на русском языке. 

Также на трибунах был замечен украинский флаг с текстом «Дайте нам выборы» на английском языке. Ряд местных СМИ заявил, что акция является «российской провокацией». Другие же издания посчитали, что акцию действительно провели граждане Украины.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить российские флаги на матч Украины и Румынии. Сотрудники службы безопасности стадиона должны были забирать триколоры у желающих посетить игру болельщиков.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны УЕФА.
 

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Усложнили и без того трудные расчеты». В США заявили о злости Белого дома из-за визитов Путина в страны Азии

      Украинские фанаты провели акцию на Евро-2024

      Врач рассказала о противопоказаниях для занятий йогой

      Отбой красного и желтого уровней воздушной опасности озвучили в регионе России

      Раскрыты детали подготовки Байдена к дебатам с Трампом

      Врач предупредил об угрозе из-за чайных пирамидок

      В Австралии обнаружили остатки древней коры Земли

      Россиянам раскрыли условия компенсации отпуска деньгами

      В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

      Рассекречены три влияющих на Байдена ближайших соратника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше