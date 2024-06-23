RusVesna: украинские фанаты провели акцию «Хочу жить» на Евро-2024

Украинские фанаты во время футбольного матча со сборной Словакии на Евро-2024 провели акцию «Хочу жить». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Во время встречи, проходившей в немецком Дюссельдорфе, на трибунах были замечены мужчины в белых футболках. Они стояли рядом, образуя надпись «Хочу жить» на русском языке.

Также на трибунах был замечен украинский флаг с текстом «Дайте нам выборы» на английском языке. Ряд местных СМИ заявил, что акция является «российской провокацией». Другие же издания посчитали, что акцию действительно провели граждане Украины.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить российские флаги на матч Украины и Румынии. Сотрудники службы безопасности стадиона должны были забирать триколоры у желающих посетить игру болельщиков.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны УЕФА.



