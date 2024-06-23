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00:13, 23 июня 2024Спорт

Волков победил Павловича на турнире UFC

Александр Волков победил Сергея Павловича на турнире UFC

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в ночь на воскресенье, 23 июня, на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой длился все три раунда, по его итогам судьи единогласно отдали победу Волкову.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений в MMA. В своем предыдущем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях. В ноябре 2023 года боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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