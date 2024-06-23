Волков победил Павловича на турнире UFC

Александр Волков победил Сергея Павловича на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в тяжелой весовой категории прошел в ночь на воскресенье, 23 июня, на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой длился все три раунда, по его итогам судьи единогласно отдали победу Волкову.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений в MMA. В своем предыдущем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях. В ноябре 2023 года боец за минуту проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.