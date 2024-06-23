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19:00, 23 июня 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили 21 снаряд натовского калибра по Донецку и Горловке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 17:35 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район)», — говорится в сообщении.

По данным представительства, ВСУ с 11:00 до 17:47 выпустили по Донецку и Горловке 21 снаряд.

Ранее сообщалось, что сегодня ВСУ с 07:40 до 08:45 выпустили по Петровскому району Донецка 23 снаряда.

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      Екатерина Улитина
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