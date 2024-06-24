19-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ

The Athletic: россиянин Матвей Мичков перейдет из СКА в клуб НХЛ «Филадельфия»

Форвард петербургского СКА Матвей Мичков намерен разорвать контракт и отправиться в клуб в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Об этом написало издание The Athletic.

Предполагается, что «Филадельфия» может выплатить СКА до одного миллиона долларов за выкуп контракта 19-летнего Мичкова. Известно, что россиянин сменил агента в США: теперь его интересы представляет Пол Теофанос.

В июне 2023 года «Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером первого номера драфта НХЛ. Кроме него, в первом раунде были задрафтованы еще трое россиян Дмитрий Симашев, Даниил Бут и Михаил Гуляев.

По итогам минувшего сезона «Флайерс» не попали в плей-офф. В регулярном чемпионате команда заняла 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ.

