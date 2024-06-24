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14:30, 24 июня 2024Мир

ЕС ввел санкции против возможного поставщика деталей «Иронии» в России

ЕС ввел санкции против возможного поставщика деталей комплекса «Ирония» в РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против возможного поставщика деталей комплекса разведки «Ирония» в России Марка Блатта. Об этом сообщает ТАСС.

«Блатт является главой израильской компании Texel F.C.G. Technology Limited», — пишет агентство, указывая, что Блатт является гражданином Израиля и Латвии.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия тщательно проанализирует 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и примет ответные меры.

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      Виктория Кондратьева
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