Раскрыты способы избежать теплового удара в жару

MedicalXpress: в жару необходимо пить воду и избегать солнца

Эксперт по спортивной физиологии Сьюзан Йергин раскрыла способы, которые помогают избежать теплового удара во время жары. Например, необходимо избегать солнца, носить легкую и светлую одежду и пить больше воды. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

По словам Йергин, самым жарким временем дня считается промежуток времени от 10 часов утра до 18:00. Тело получает тепло как от воздуха, так и от солнечной радиации. Кроме того, организм вырабатывает внутреннее тепло во время физической активности. Высокая влажность затрудняет способность организма охлаждаться через выделение пота.

Специалист отмечает, что обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью акклиматизироваться к более высоким температурам. Скорость потоотделения увеличивается, что позволяет более эффективно рассеивать тепло. Объем плазмы крови также увеличивается, поэтому через тело прокачивается больше крови, и сердцу не приходится работать сильнее. Организм также немного лучше удерживаете соль, что помогает удерживать воду в организме.

У пожилых людей сердечно-сосудистая система не имеет прежней гибкости, поэтому она работает не так эффективно, а механизмы потоотделения ухудшаются. Детям может потребоваться больше дней, чтобы акклиматизироваться, чем взрослым.

Йергин советует заниматься тренировками, работой во дворе и другими видами активного отдыха рано утром или поздно вечером. Нужно избегать самых жарких периодов дня, а также искать места с тенью, если на улице светит солнце. Нельзя игнорировать жажду и пить достаточное количество воды, поскольку гидратация поддерживает больший объем плазмы, что помогает сердцу работать меньше и снижает общий риск тепловых заболеваний.

Также следует носить одежду светлого цвета, которая поглощает меньше тепла, чем темная одежда. Рубашки и шорты с короткими рукавами также помогут избежать перегрева или ухудшения испарения пота. Кроме того, Йергин рекомендует хорошо выспаться ночью, поскольку это снижает риск теплового удара на следующий день.