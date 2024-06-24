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18:02, 24 июня 2024Наука и техника

Раскрыты способы избежать теплового удара в жару

MedicalXpress: в жару необходимо пить воду и избегать солнца

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Эксперт по спортивной физиологии Сьюзан Йергин раскрыла способы, которые помогают избежать теплового удара во время жары. Например, необходимо избегать солнца, носить легкую и светлую одежду и пить больше воды. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

По словам Йергин, самым жарким временем дня считается промежуток времени от 10 часов утра до 18:00. Тело получает тепло как от воздуха, так и от солнечной радиации. Кроме того, организм вырабатывает внутреннее тепло во время физической активности. Высокая влажность затрудняет способность организма охлаждаться через выделение пота.

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Специалист отмечает, что обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью акклиматизироваться к более высоким температурам. Скорость потоотделения увеличивается, что позволяет более эффективно рассеивать тепло. Объем плазмы крови также увеличивается, поэтому через тело прокачивается больше крови, и сердцу не приходится работать сильнее. Организм также немного лучше удерживаете соль, что помогает удерживать воду в организме.

У пожилых людей сердечно-сосудистая система не имеет прежней гибкости, поэтому она работает не так эффективно, а механизмы потоотделения ухудшаются. Детям может потребоваться больше дней, чтобы акклиматизироваться, чем взрослым.

Йергин советует заниматься тренировками, работой во дворе и другими видами активного отдыха рано утром или поздно вечером. Нужно избегать самых жарких периодов дня, а также искать места с тенью, если на улице светит солнце. Нельзя игнорировать жажду и пить достаточное количество воды, поскольку гидратация поддерживает больший объем плазмы, что помогает сердцу работать меньше и снижает общий риск тепловых заболеваний.

Также следует носить одежду светлого цвета, которая поглощает меньше тепла, чем темная одежда. Рубашки и шорты с короткими рукавами также помогут избежать перегрева или ухудшения испарения пота. Кроме того, Йергин рекомендует хорошо выспаться ночью, поскольку это снижает риск теплового удара на следующий день.

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      Александр Еникеев
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