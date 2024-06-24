Кейн отреагировал на слова Линекера про «дерьмовую» игру сборной Англии

Кейн раскритиковал Линекера за его слова про «дерьмовую» игру сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн ответил эксперту и экс-игроку национальной сборной Гари Линекеру, который назвал игру команды против Дании «дерьмовой». Об этом сообщает The Guardian.

«У каждого есть свое мнение, но суть в том, что мы как нация ничего не выигрывали в течение долгого времени, и многие из этих бывших игроков тоже были частью этого, поэтому они знают, насколько это тяжело... Это просто реальность: они знают, что тяжело играть на этих крупных турнирах и тяжело играть за Англию», — сказал он.

Кейн подчеркнул, что все в команде хотят выиграть крупный турнир. По мнению форварда, полезнее было бы вселить в игроков сборной уверенность, потому что они прислушиваются к словам ветеранов.

Англичане возглавляют турнирную таблицу своей группы C с 4 очками после двух матчей. Они обыграли 1:0 Сербию, а также сыграли вничью с Данией.