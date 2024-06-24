Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:27, 24 июня 2024Наука и техника

Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

SpaceNews: АМС Chang’e-6 с лунным грунтом достигнет Земли 25 июня

Фото: Siyu Zhang / CSNA / Wikipedia

Возвращаемый аппарат китайской автоматической межпланетной станции (АМС) Chang’e-6, на борту которого находится реголит с обратной стороны Луны, может достигнуть Земли 25 июня. Об этом пишет SpaceNews.

Издание ссылается на наблюдения радиолюбителей, согласно которым АМС направляется обратно к Земле. SpaceNews подчеркивает, что китайская сторона не предоставила информации о маневрах Chang’e-6 по выходу на околоземную орбиту, которые, вероятно, были совершены 21 июня.

По оценке экспертов, капсула с лунным грунтом приземлится 25 июня в 08:41 по московскому времени в автономном районе Внутренняя Монголия.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6. Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня.

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Милонов заявил о пожизненном проклятии Яны Трояновой

      Россиян предупредили о притворяющихся сотовыми операторами мошенниках

      В Венгрии ответили на планы ЕС обойти решение Будапешта по активам России

      Число погибших при терактах в Дагестане выросло

      Сестра Карла III попала в больницу

      Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

      Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше