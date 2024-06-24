Лишенный олимпийского золота российский фигурист написал открытое письмо главе МОК

Фигурист Галлямов: Олимпийские игры и Олимпийское движение — две разные вещи

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, написал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Оно приводится в Telegram-канале спортсмена.

Галлямов заявил, что для него Олимпийские игры и Олимпийское движение — это две разные вещи, так как соревнования перестали приносить ему радость, а движение до сих пор вдохновляет его. «Я хотел бы пожелать, чтобы Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении», — подчеркнул он.

30 января Международный союз конькобежцев принял решение о перераспределении медалей командного турнира из-за дисквалификации и аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная России (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) лишилась победы и переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

Галлямов в паре с Мишиной становился бронзовым призером Олимпийских игр-2022 в командном и личном турнирах. На их счету также победы на чемпионатах мира и Европы.