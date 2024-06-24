НАСА отменило выход астронавтов в космос

НАСА отменило выход двух астронавтов в космос из-за утечки воды в скафандре

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отменило выход астронавтов Майкла Барратта и Трейси Дайсон в открытый космос из-за проблем со скафандрами. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодняшний выход в открытый космос был отменен из-за утечки воды в контуре охлаждения скафандра, которая началась сразу после того, как скафандры были переведены на питание от внутренних батарей. Сейчас экипаж возвращается во внутренний шлюз и закрывает люк. Затем они начнут процесс разгерметизации», — рассказали в управлении.

Ранее в июне издание SpaceNews писало, что корабль Starliner с экипажем вернется на Землю не раньше 4 июля. Прошлые планы по отстыковке корабля от Международной космической станции 25 июня и его возвращении на Землю на следующий день пересмотрели.

В том же месяце госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что российский космонавт Олег Кононенко установил исторический рекорд, став первым, кто суммарно провел в космосе 1000 суток.