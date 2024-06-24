Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:21, 24 июня 2024Наука и техника

Возвращение Starliner на Землю отложили на июль

НАСА и Boeing: корабль Starliner вернется на Землю не раньше 4 июля

Фото: Joe Skipper / Reuters

Корабль Starliner с экипажем вернется на Землю не раньше 4 июля. Соответствующую миссию отложили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает SpaceNews.

В опубликованном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявлении говорится об отмене плана по отстыковке корабля от Международной космической станции (МКС) 25 июня и его возвращении на Землю на следующий день.

Теперь НАСА оценивает возможность отстыковки Starliner после 2 июля, когда астронавты совершат выход в открытый космос. В агентстве добавили, что продолжают изучать данные о проблемах корабля — неисправностях двигателей ориентации в пространстве и утечках гелия.

По оценке НАСА, возможность приземления Starliner имеется каждые четыре дня, из чего издание сделало вывод, что на Землю корабль вернется не ранее 4 июля. В агентстве подчеркнули, что не видят сценария, при котором Starliner не сможет вернуть астронавтов домой.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее НАСА и Boeing два раза продлевали миссию корабля.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Ботулизм распространился еще в трех регионах России

      Стало известно о тяжелом состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

      Россиянам раскрыли способ снизить ставку по кредиту

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше