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19:45, 19 июня 2024Наука и техника

НАСА и Boeing второй раз продлили миссию Starliner с экипажем

НАСА и Boeing: миссия Starliner с экипажем продлена минимум еще на четыре дня

Фото: NASA / Globallookpress.com

Миссия корабля Starliner, который впервые отправился в космос с экипажем на борту, продлена второй раз — еще минимум на четыре дня. Об этом со ссылкой на НАСА и компанию Boeing сообщает издание SpaceNews.

Миссию корабля, который изначально должен был отстыковаться от Международной космической станции (МКС) 18 июня, на прошлой неделе продлили минимум до 22 июня. Теперь специалисты НАСА и Boeing решили, что корабль останется на околоземной орбите минимум до 26 июня.

Представители НАСА и Boeing заявили, что длительное пребывание корабля на орбите предоставит больше времени для изучения двух ключевых проблем, с которыми Starliner столкнулся во время полета — неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Эти проблемы зафиксированы в сервисном модуле, который не возвращается на Землю и должен сгореть при входе корабля в атмосферу.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.

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      Иван Потапов
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