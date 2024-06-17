Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:55, 17 июня 2024Наука и техника

НАСА и Boeing продлили миссию Starliner с экипажем

НАСА и Boeing: миссия Starliner с экипажем продлена минимум на четыре дня

Фото: NASA / Globallookpress.com

Миссия корабля Starliner, который впервые отправился в космос с экипажем на борту, продлена минимум на четыре дня. Об этом со ссылкой на НАСА и компанию Boeing сообщает издание SpaceNews.

Теперь корабль, который должен был отстыковаться от Международной космической станции (МКС) 18 июня, покинет ее не ранее 22 июня. Причиной переноса отстыковки в НАСА назвали необходимость проведения дополнительных испытаний корабля, которые изначально не были запланированы.

В частности, ожидается испытание двигателей Starliner, с которыми возникли проблемы уже в полете корабля.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что перед стыковкой с МКС у космического корабля Starliner вышли из строя 5 из 28 двигателей ориентации. После перезагрузки четыре из пяти ранее вышедших из строя двигателей заработали.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      Названа самая высокая собака в мире

      Россиянина осудили за совершенную на рыбалке в 2010 году расправу

      Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР на матче с Украиной

      Глава Минобороны России войдет в состав делегации Путина в КНДР

      Эндокринолог посоветовала россиянам простой способ продлить жизнь

      Восьмилетний ребенок упал в обморок на борту самолета и не выжил

      Раскрыты детали тайного выступления Меладзе в России

      Знатоки из «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос из интернета

      «Алмаз-Антей» покажет «Калибры» на МВМС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше