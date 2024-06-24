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08:38, 24 июня 2024Бывший СССР

Президент Киргизии осудил теракты в Дагестане

Президент Жапаров: Киргизия выступает против всех форм терроризма

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Киргизия выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в телеграмме главе России Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, текст которой опубликован на сайте киргизского лидера.

«Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее соболезнования после нападений боевиков в Дагестане выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Астана осуждает действия боевиков и призывает усилить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Вечером 23 июня террористы обстреляли синагогу и православный храм в Дагестанском городе Дербент. Кроме того, в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.

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