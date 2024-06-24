Президент Таджикистана выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Таджикистана Рахмон выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за терактов, произошедших в Дагестане 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В Таджикистане с чувством глубокой печали восприняли трагическое известие о жестоком террористическом нападении в Махачкале и Дербенте, повлекшим за собой гибель и ранения сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан России», — говорится в сообщении.

Рахмон осудил террористические акты в Дербенте и Махачкале. Он также выступил за активное сотрудничество в борьбе с терроризмом как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных структур, членами которых являются Таджикистан и Россия.

Теракты в Дагестане также осудил президент Киргизии Садыр Жапаров. По его словам, республика выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности.

Вечером 23 июня террористы обстреляли синагогу и православный храм в Дагестанском городе Дербент. Кроме того, в Махачкале неизвестные атаковали пост ДПС.