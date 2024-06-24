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13:29, 24 июня 2024Путешествия

Раскрыто влияние теракта на панику у туристов в Дагестане

В Дагестане рассказали, что паники у туристов после теракта нет

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дагестане рассказали, что после совершенного в республике теракта паники у туристов нет. Влияние случившегося на отдыхающих раскрыл директор «Туристического центра Республики Дагестан» при Министерстве по туризму и народно-художественным промыслам Руслан Ахмедов в беседе с Российским союзом туриндустрии (РСТ), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Ахмедова, в настоящее время МВД проводит тщательные проверки документов приезжих, но ситуация в регионе стабильная. «Пока столкнулись только с одной отменой гостиницы. Возможно, позже отмены и будут. Экскурсионное расписание не меняем, туристы прилетают, как запланировано», — заверил он.

Туроператоры также сообщают, что аннуляций поездок пока нет. Однако они предполагают, что отмены появятся уже к вечеру 24 июня.

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Ранее РСТ порекомендовал туристам воздержаться от поездок в Дагестан после совершенного в республике теракта. Кроме того, находящихся в Махачкале и Дербенте путешественников призвали оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей.

Вооруженные террористы атаковали города в Дагестане вечером 23 июня. Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также атаковали синагогу и православный храм в Дербенте. Ранения получили 34 человека, в том числе 27 полицейских. По последним данным, в ходе боестолкновений в республике ликвидировали шесть боевиков.

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      Марк Успенский
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