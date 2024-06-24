Россия расширила список не допускаемых к въезду в страну представителей ЕС

МИД: Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия расширила список представителей Европейского союза (ЕС), которым запрещен въезд на территорию страны, в ответ на введение нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России на своем официальном сайте.

«Существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — утверждается в сообщении.

В ведомстве добавили, что новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций указывает на то, что ЕС «продолжает конфронтационную политику» в отношении России, а также пытается оказать давление на страну.

Под ограничения на въезд в Россию попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций ЕС, а также лица, ответственные за оказание военной помощи Украине. Кроме того, запрет распространяется на сотрудников европейских структур и государственных органов, которые причастны к преследованию российских должностных лиц. В список также включены гражданские активисты и представители научного сообщества, «отличившиеся» антироссийской риторикой.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попали 116 физических и юридических лиц.