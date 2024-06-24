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14:06, 24 июня 2024Наука и техника

Российская армия получит мобильный заправочный пункт

«Известия»: Российская армия получит мобильный заправочный пункт

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия получит мобильный заправочный пункт, предназначенный для раздачи горюче-смазочных материалов (ГСМ) батальонно-тактической группе, в частности, в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

Мобильный заправочный пункт представляет собой кузов-контейнер, устанавливаемый на грузовом автомобиле КамАЗ-5350. Контейнер имеет гидравлические погрузочно-разгрузочные устройства и стояночные опоры, позволяющие снимать его с автомобиля и устанавливать на спецплощадку. Для операций по заправке техники в контейнере имеется операторская, там же присутствуют отсеки для генератора, электродвигателя, бензобака, запасных частей, инструментов и огнетушителей.

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«На наши машины-наливняки и базы горюче-смазочных материалов ведется постоянная охота, это одни из самых приоритетных целей. Новая машина позволит быстро и скрытно организовать пункт раздачи ГСМ, грамотно наладить учет топлива», — заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В мае ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщил, что в зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт, предназначенный для контроля за перемещением автоколонн.

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      Иван Потапов
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