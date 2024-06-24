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16:47, 24 июня 2024Путешествия

Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

Авиакомпания «Уральские авиалинии» попала под санкции Евросоюза

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» попала под санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В ЕС объяснили, что перевозчик организовывал перелеты военнослужащих России в зону боевых действий во время мобилизации. Кроме того, указано, что «Уральские авиалинии» разработали «специальную схему продажи билетов совместно с Министерством обороны России».

Ранее стало известно, что Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всем миру по заказу российских физических и юридических лиц.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против Москвы. Под новые ограничения попали 116 физических и юридических лиц из России.

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      Марк Успенский
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