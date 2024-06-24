Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

Авиакомпания «Уральские авиалинии» попала под санкции Евросоюза

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» попала под санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В ЕС объяснили, что перевозчик организовывал перелеты военнослужащих России в зону боевых действий во время мобилизации. Кроме того, указано, что «Уральские авиалинии» разработали «специальную схему продажи билетов совместно с Министерством обороны России».

Ранее стало известно, что Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять частные перелеты и чартеры по всем миру по заказу российских физических и юридических лиц.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против Москвы. Под новые ограничения попали 116 физических и юридических лиц из России.