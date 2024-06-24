Танцующий под Тейлор Свифт будущий король Великобритании попал на видео

Танцующий на концерте Тейлор Свифт принц Уильям попал на видео

Старшего сына короля Великобритании принца Уильяма заметили танцующим на концерте Тейлор Свифт. Об этом сообщает Hello Magazine.

Свой 42-й день рождения принц Уильям провел на концерте Тейлор Свифт в Лондоне. Его с детьми — принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем — увидели среди других фанатов поп-певицы на трибуне. Будущий король Великобритании танцевал под песню Shake it off, когда на него навели свет софита, и так попал на видео. На концерте также присутствовала его двоюродная сестра, внучка Елизаветы II Зара Тиндалл с двумя дочерьми.

После мероприятия, как пишет The Sun, Уильям поделился в социальных сетях фотографией с детьми и Тейлор Свифт и подписал пост: «Тейлор Свифт, спасибо за отличный вечер!» Певица также опубликовала фотографию с членами королевской семьи и своим бойфрендом с подписью: «С днем рождения, M8! Шоу в Лондоне начинаются блестяще».

Принц Уильям не первый раз привлекает внимание своими танцами. В 2017 году он привлек к себе внимание, танцуя в швейцарском ночном клубе. Тогда движения Уильяма назвали «стариковскими».

Ранее сообщалось, что принц Уильям задумал выгнать своих детей из королевской семьи. По утверждению источников, он надеется, что это поможет его детям избежать конфликтов, подобных его конфликту с младшим братом — принцем Гарри.

