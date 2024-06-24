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14:27, 24 июня 2024Силовые структуры

Участника теракта в «Крокусе» Файзова оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом участника теракта в «Крокусе» Файзова
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил под арестом участника нападения на концертный зал «Крокус сити холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым была отклонена жалоба на продление срока содержания его под стражей. Решение Басманного суда Москвы, принявшего решение оставить Файзова в СИЗО до 22 августа, признано законным.

16 мая аналогичное решение было принято в отношении Назримада Лутфуллои, Якубджона Юсуфзода, Мухаммада Шарипзода и Джумахона Курбонова (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов).

Также в СИЗО оставили четверых исполнителей теракта Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Муродали и Шамсидина Фаридуни (все четверо также внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Мужчины, вооруженные огнестрельным оружием, напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Любовь Ширижик
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