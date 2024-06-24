Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 24 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии высказались об асимметричном ответе на давление Запада

Глава МИД Белоруссии Алейник: ответ на давление Запада будет асимметричным

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия и Белоруссия будут ассиметрично отвечать на незаконное давление стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает издание БелТА.

«На все незаконные меры давления будем продолжать асимметрично отвечать», — подчеркнул он во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом страны усиливают координацию по противодействию рестрикциям со стороны США и европейских государств, отметил Алейник. Вместе с тем, по словам министра, белорусские и российские власти не стремятся наносить вред существующим трансграничным контактам и мешать экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Сергей Лавров прибыл сегодня с визитом в Минск, где встретился со своим коллегой Сергеем Алейником. Глава МИД Белоруссии отметил, что стороны обсуждали мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Жертв мощного пожара в Подмосковье становится все больше. Люди задыхались и прыгали из окон, спасаясь от огня

      Генсек НАТО прокомментировал удар ВСУ по Севастополю

      Безопасного съедобного робота изготовили из пищи

      Россиянка избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления

      В России предложили заняться «заброшками»

      СК завершил расследование в отношении потушившего свечи в православном храме иностранца

      В России заявили о необходимости проверки данных о поставках сербских боеприпасов ВСУ

      17-летний официант-новичок из Севастополя рассказал о спасении пострадавших при ударе ВСУ

      Евросоюз раскрыл детали выделения Киеву средств из доходов от активов России

      Украина попыталась атаковать российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше