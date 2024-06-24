В Белоруссии высказались об асимметричном ответе на давление Запада

Глава МИД Белоруссии Алейник: ответ на давление Запада будет асимметричным

Россия и Белоруссия будут ассиметрично отвечать на незаконное давление стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает издание БелТА.

«На все незаконные меры давления будем продолжать асимметрично отвечать», — подчеркнул он во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом страны усиливают координацию по противодействию рестрикциям со стороны США и европейских государств, отметил Алейник. Вместе с тем, по словам министра, белорусские и российские власти не стремятся наносить вред существующим трансграничным контактам и мешать экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

Сергей Лавров прибыл сегодня с визитом в Минск, где встретился со своим коллегой Сергеем Алейником. Глава МИД Белоруссии отметил, что стороны обсуждали мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.