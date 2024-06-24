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20:53, 24 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

Песков: прорабатывается возможность встречи Путина и Эрдогана в Казахстане
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В настоящий момент возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится на стадии проработки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да. Такая возможность сейчас прорабатывается», — сообщил официальный представитель Кремля, прокомментировав информацию о предстоящих переговорах.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что Эрдоган намерен встретиться с российским лидером в Казахстане в ближайшие дни.

20 июня турецкий канал Habertürk сообщил, что президент Турции намерен встретиться с Путинам на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества 3-4 июля в Астане.

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      Елизавета Мытарева
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