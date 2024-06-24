В московском аэропорту усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

ТАСС: в Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

В московском аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Дагестане. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что с момента регистрации на рейс начинаются очереди, в которых можно провести около полутора часов. У путешественников тщательно проверяют документы.

Помимо этого, проводится усиленный досмотр (ручной и с пропуском через рамку), пассажиров также просят снимать обувь, в том числе открытую. В воздушной гавани дежурят сотрудники полиции и кинологи с собаками. По словам одной из сотрудниц аэропорта, такие меры безопасности связаны с трагедией в Дагестане.

Вечером в воскресенье, 23 июня, вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, число жертв теракта возросло до 20.

