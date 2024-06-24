В ООН призвали избегать жертв среди гражданских после атаки ВСУ на Севастополь

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку на Севастополь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал избегать жертв среди мирного населения. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги во избежание жертв среди гражданского населения», — подчеркнул чиновник.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожает заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

