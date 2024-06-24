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07:48, 24 июня 2024Россия

В Совфеде ответили на призыв вице-канцлера ФРГ прекратить торговать с Россией

Пушков назвал чушью призыв вице-канцлера ФРГ к Китаю о прекращении торговли с РФ
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Призыв Германии к Китаю о прекращении торговли с Россией является чушью, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, отвечая на заявление вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека. Об этом он написал в Telegram-канале.

Так сенатор прокомментировал слова Хабека, который призвал Китай прекратить экспорт в Россию. Он привел данные, согласно которым торговля Китая с Россией в 2023 году выросла более чем на 40 процентов. Такой ситуации, по словам Хабека, «нужно положить конец».

«Он [Хабек], видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем, и пришел в ужас. Для него это, видимо, стало полным откровением», — написал Пушков, подчеркнув, что обращения Берлина напрасны и Китай не прекратит экспорт в Россию.

Власти Германии, как отметил Пушков, своей политикой положили конец росту немецкой экономики и превратили ФРГ в «больного человека Европы».

Ранее Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине. Сенатор предположил, что Фарадж может столкнуться с нападками из-за высказывания о причинах российско-украинского конфликта.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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