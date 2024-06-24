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14:17, 24 июня 2024Мир

В Турции раскрыли отношение населения к конфликту на Украине

Areda: почти 80 % турок считают, что конфликт на Украине ведется между РФ и США
СюжетНаселение России:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Почти 80 процентов населения Турции считает, что конфликт на Украине ведется между Россией и США. Об этом следует из результатов опроса Areda, которые приводит РИА Новости.

Респондентам задали вопрос о том, между кем на Украине продолжается конфликт. «79,4 процента опрошенных сказали, что на Украине идет война между Россией и США, а 20,6 процента считают, что это конфликт России и Украины», — говорится в результатах опроса.

Исследование, в котором поучаствовал 3101 турок, проходило с 29 апреля по 2 мая.

23 июня Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь ракетами американского производства ATACMS с кассетными боевыми частями. По последним данным, пострадал 151 человек, еще четверых, среди которых двое детей, спасти не удалось. Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России и объявили демарш в связи со случившимся.

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      Виктория Кондратьева
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