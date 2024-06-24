В Японии высказались о встрече с российскими дипломатами

Власти Японии считают значимой встречу дипломатов с представителями МИД России

Власти Японии считают значимой встречу японских дипломатов с коллегами из МИД России в Москве. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Токио считает необходимым сохранять возможность для диалога с представителями Москвы в период непростых двусторонних отношений на фоне конфликта на Украине.

По просьбе японской стороны в Москве 21 июня прошла встреча директора третьего департамента Азии МИД России Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ.

Во время встречи Япония выразила позицию по Украине, а также обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и Северной Кореи из-за недавнего визита президента Владимира Путина в Пхеньян. Российская сторона в ответ высказала свою позицию, рассказал Накагомэ.

Ранее посольство Японии в заявлении заявило об обеспокоенности в связи с развитием военного сотрудничества между Россией и КНДР.