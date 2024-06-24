Очевидцы раскрыли новые детали мятежа Пригожина. Захват Ростова, бои в Воронеже и маневры «Вагнера» — что они видели?

Очевидцы мятежа «Вагнера» рассказали о захвате Ростова и боях в Воронеже

Очевидцы мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который произошел 24 июня 2023 года, рассказали о деталях похода вагнеровцев на Москву, который начался ровно год назад. Тогда колонны ЧВК за день прошли сотни километров и остановились на подступах к столице. «Лента.ру» поговорила со свидетелями мятежа, которые рассказали об утреннем бое в Воронежской области, в результате которого пострадали жилые дома, а также захвате Ростова-на-Дону и действиях ростовской полиции, «пожаре века» на воронежской нефтебазе после попытки вагнеровцев сбить военный вертолет и других деталях мятежа.

Один из первых боев завязался в Воронежской области

Рано утром 24 июня бой произошел в селе Елизаветовка Воронежской области — через этот населенный пункт в сторону трассы, которая соединяет Воронежскую область с Тамбовской, шла колонна мятежников. Кроме того, вагнеровцы двигались в сторону Москвы и по платному участку трассы «Дон», который также проходит близ Елизаветовки, рассказали «Ленте.ру» местные жители.

Жительница этого населенного пункта Вера Ситнявская услышала грохот и звуки стрельбы около четырех часов утра. Один из взрывов прогремел у нее на крыше — тяжелые осколочные ранения получила сторожевая собака россиянки, вольер которой находился во дворе дома.

«Свисты, бабахи, стрельба... Потом взрыв у нас на крыше. Видимо, был прилет, и все кругом посекло осколками», — рассказала Ситнявская. Местные жители до сих пор не понимают, кто и откуда стрелял. По их словам, в окрестностях села произошел бой, в ходе которого вагнеровцы сбили вертолет, но официально эта информация не подтверждена.

Евгений Пригожин Фото: РИА Новости

В Ростове-на-Дону чуть не начался бой из-за срабатывания взрывпакета

В Ростове-на-Дону, куда вооруженные мятежники с танками вошли ранним утром, обстановка поначалу была напряженной, но ближе к обеду вагнеровцы, по словам жителей, стали вести себя спокойнее. Тем временем мирных граждан рядом с захваченным ЧВК штабом Южного военного округа становилось все больше.

Самыми напряженными моментами стали два эпизода. Сначала в городе кто-то взорвал взрывпакет, из-за чего вагнеровцы начали готовиться к бою и отгонять гражданских от здания штаба. Затем среди людей были замечены некие вооруженные люди — однако эскалации не последовало.

«Вагнер» задержал людей, которые с оружием приходили. Те называли себя ахматовцами, но я уверен, что они не ахматовцы, потому что вроде пьяные были Гаспар Авакян житель Ростова, блогер

Житель Ростова-на-Дону Гаспар Авакян также вспомнил, как незнакомый человек в толпе начал выкрикивать проукраинский лозунг. Он решил обратиться в полицию, чтобы сообщить о ситуации и не допустить стычек в городе.

Когда он пришел к правоохранителям, те через дверь заявили, что не работают — из-за этого местным самим пришлось вести переговоры с мятежниками.

Мятежники ехали по трассе вслед за мирными жителями

Утром колонны ЧВК «Вагнер» веером рассыпались по трассам, чтобы в результате этих маневров оказаться в столице России. Юлия Лазарева, коннозаводчица из Крыма, ехала в Москву прямо перед одной из таких колонн, фактически «возглавляя» ее. Она объяснила «Ленте.ру», что у нее не было возможности остановиться и, как другие дальнобойщики, свернуть на ближайшие стоянки, чтобы обезопасить себя от случайных прилетов.

Я ехала на Москву и вагнеровцы ехали за мной. Там такой коллапс был [на трассе в тот день], такой ужас. И мы ехали прямо с одинаковой скоростью. Это я везла лошадей на Москву. Вот веселье было, жесть Юлия Лазарева дальнобойщица и коннозаводчица из Крыма

Местный житель Валентин на своем «КамАЗе» оказался рядом с колонной мятежников, когда те по какой-то причине остановились на дороге, идущей параллельно трассе «Дон» в Воронежской области. Мужчина назвал этот момент самым страшным в своей жизни.

«Я думал, что сейчас меня пристрелят, а грузовик отожмут. Думал, оттуда у них и фуры гражданские — отобрали у дальнобойщиков по дороге. Потом, вроде, еду — не трогают. Тогда уже страшно стало, что ща сверху меня вместе с ними наша доблестная авиация накроет», — вспоминает Валентин.

Подобный эпизод действительно произошел. Известно о пострадавшей семье, которая ехала в районе поселка Анна в Воронежской области. Тогда авиация атаковала мост, чтобы блокировать возможность одной из колонн Пригожина двинуться на Воронеж со стороны Бутурлиновки. Взрывной волной легковушку снесло с трассы.

Выстрел по вертолету стал причиной «пожара века» в Воронеже

Официально известно, что в Воронежской области вагнеровцы сбили военный Ил-22, на борту которого находились восемь человек, а также вертолет Ка-52 с двумя летчиками.

Кроме того, бойцы ЧВК взорвали резервуар нефтебазы в Воронеже. В нее попала ракета переносного зенитного ракетного комплекса — ее они выпустили по военному вертолету, но борт использовал тепловые ловушки, и ракета сменила курс.

Танк ЧВК «Вагнер» в зоне СВО Фото: Пресс-служба «Конкорда» / ТАСС

Один из брошенных на тушение нефтебазы пожарный Алексей назвал последствия удара пожаром века.

По его словам, огонь, который тушили около 12 часов, был такой силы, что пену сносило горячей волной, а вода испарялась еще в воздухе. Помимо тушения пожара, специалисты были вынуждены охлаждать водой соседние резервуары с топливом и пожарные машины, которые едва не плавились. Теплоотражающие костюмы пожарных приходили в негодность, часть из них получили тепловые удары, однако продолжили бороться с огнем до ночи.

12 часов в аду Алексей пожарный

Люди стояли вместе с вагнеровцами в очередях в магазинах и сами несли им еду

В Ростове-на-Дону жители приносили вагнеровцам борщи и компоты, предлагали постирать их вещи. Горожане рассказали «Ленте.ру» о «странном чувстве праздника» в захваченном городе. Ростовчанин Гаспар Авакян рассказал, что весь город провожал мятежников — с ними обнимались и фотографировались.

По словам очевидцев, вагнеровцы на своем пути скупили все энергетики, а в магазинах стояли вместе со всеми в очередях. Случаев грабежей или потасовок на трассе не было.

Моей подруге заплатили чаевые, хотя она обычный кассир в магазине. Шоколадки, мороженое и шевроны раздавали детям Юлия жительница села Красное Липецкой области

Спустя два месяца после мятежа самолет Пригожина разбился

Бойцы ЧВК выдвинулись в сторону Москвы поздно вечером 23 июня 2023 года, после того как основатель компании Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям бойцов «Вагнера» в зоне проведения спецоперации. По пути до столицы мятежники заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Колонны Пригожина не дошли до Москвы 200 километров и остановились после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Сам Пригожин тогда отмечал, что его сторонники за время мятежа «не пролили ни одной капли крови» своих бойцов. Движение на Москву, по его словам, пришлось прекратить, потому что наступил момент, когда «кровь может пролиться». Бойцы ЧВК впоследствии вернулись в полевые лагеря, а сам Пригожин по договоренности с Лукашенко уехал в Белоруссию, куда вскоре передислоцировалась часть его подчиненных.

Спустя два месяца после мятежа, 23 августа 2023 года, самолет Пригожина разбился в Тверской области. На борту бизнес-джета Embraer находился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства частной военной компании Валерий Чекалов. Впоследствии часть вагнеровцев перешла в подразделения Министерства обороны и спецназа Росгвардии «Ахмат».