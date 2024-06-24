Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал после атаки ВСУ

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Севастопольцы несут цветы и игрушки в Комсомольский парк имени Марии Байды, зажигают свечи.

24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв и распорядился оказать необходимую помощь городу.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожает заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

