Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:12, 24 июня 2024Россия

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал после атаки ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Севастопольцы несут цветы и игрушки в Комсомольский парк имени Марии Байды, зажигают свечи.

24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв и распорядился оказать необходимую помощь городу.

23 июня ВСУ запустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. При атаке со стороны Украины ранения получили более 120 человек, позднее губернатор города Михаил Развожает заявил, что число раненых выросло до 151 человека. Пятерых спасти не удалось. По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба в центре Дербента прекратилась

      На южном берегу Крыма закрыли пляжи

      Футболист сборной Венгрии получил серьезную травму в матче с Шотландией

      Патриарх Кирилл прокомментировал теракты в Дагестане

      Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ

      Сборная Швейцарии упустила победу над Германией в матче Евро-2024

      В российском регионе усилили меры безопасности после теракта в Дагестане

      В Севастополе объявили и спустя десять минут отменили воздушную тревогу

      Мэр Махачкалы оценил работу силовиков по ликвидации боевиков

      Раскрыты подробности о банде боевиков в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше