Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:32, 24 июня 2024Мир

Зимбабве выразила желание вступить в БРИКС

Глава МИД Зимбабве Шава: стремимся вступить в БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Зимбабве стремится вступить в БРИКС, рассказал в интервью ТАСС министр иностранных дел и международной торговли страны Фредерик Шава.

«По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС. При прочих равных условиях, если все страны — члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время», — сказал он.

Министр отметил, что страна уже вела переговоры по поводу вступления с ЮАР, Китаем и Россией.

В мае замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США стремятся подорвать деятельность БРИКС и любых других многосторонних форматов, «которые им не нравятся». При этом он указал на то, что в состав БРИКС входят страны с богатой традицией и практиками участия в международных делах. В связи с этим страны клуба имеют повышенную устойчивость к действиям стран Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане завершилась контртеррористическая операция. Напавшие на храмы и синагоги боевики ликвидированы

      Раскрыты подробности об убийстве главы Абрикосовки

      Житель Ростова услышал «мы не работаем» от полиции в день захвата города ЧВК «Вагнер»

      Россияне раскрыли запланированные на отпуск расходы

      Девушка решила проверить парня и столкнулась с неприятным последствием

      В Японии призвали временно отказаться от поездок в Россию

      В США заявили о повреждении греческого судна хуситами

      Зимбабве выразила желание вступить в БРИКС

      Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»

      В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца MMA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше