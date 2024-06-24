Зимбабве выразила желание вступить в БРИКС

Глава МИД Зимбабве Шава: стремимся вступить в БРИКС

Зимбабве стремится вступить в БРИКС, рассказал в интервью ТАСС министр иностранных дел и международной торговли страны Фредерик Шава.

«По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС. При прочих равных условиях, если все страны — члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время», — сказал он.

Министр отметил, что страна уже вела переговоры по поводу вступления с ЮАР, Китаем и Россией.

В мае замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США стремятся подорвать деятельность БРИКС и любых других многосторонних форматов, «которые им не нравятся». При этом он указал на то, что в состав БРИКС входят страны с богатой традицией и практиками участия в международных делах. В связи с этим страны клуба имеют повышенную устойчивость к действиям стран Запада.