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17:20, 18 июня 2024Мир

В МИД назвали условие для желающих вступить в БРИКС стран

Рябков: желающие вступить в БРИКС не должны поддерживать незаконные санкции

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Желающие вступить в БРИКС страны не должны поддерживать незаконные санкции против каких-либо государств. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Для нас один из основных критериев вступления в БРИКС и включение в категорию государств-партнеров — это неучастие в политике незаконных санкций против кого-либо из участников объединения», — рассказал дипломат.

Он пояснил, что, «прежде всего, речь идет о незаконных санкциях против России».

22 мая Рябков заявил, что США стремятся подорвать деятельность БРИКС и любых других многосторонних форматов, «которые им не нравятся». При этом он указал на то, что в состав БРИКС входят страны с богатой традицией и практиками участия в международных делах. В связи с этим страны клуба имеют повышенную устойчивость к действиям стран Запада.

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      Дарья Устьянцева
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