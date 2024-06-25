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17:32, 25 июня 2024Спорт

19-летний российский хоккеист перешел в клуб НХЛ

19-летний россиянин Мичков перешел в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский форвард Матвей Мичков перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Об этом сообщается на сайте петербургского СКА, за который выступал 19-летний спортсмен.

В заявлении российской команды говорится, что Мичков присоединится к новому клубу в нынешнее межсезонье. При этом СКА сохранит права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

The Athletic писало о грядущем переходе Мичкова 24 июня. По информации издания, «Филадельфия» выплатит СКА до одного миллиона долларов за выкуп его контракта. Кроме того, сообщалось, что нападающий сменил агента в США и теперь его интересы представляет Пол Теофанос.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером первого раунда драфта НХЛ-2023. Кроме него в первом раунде задрафтовали еще троих россиян — Дмитрия Симашева, Даниила Бута и Михаила Гуляева.

В минувшем сезоне НХЛ «Филадельфия» не попала в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 11-е место в таблице Восточной конференции.

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      Андрей Стрельцов
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