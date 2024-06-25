Британец справил нужду в пруд в поместье премьера Сунака

Активист справил нужду в пруд поместья премьера Британии Сунака в знак протеста

Британский активист справил нужду в пруд поместья премьер-министра страны Риши Сунака в знак протеста против его политики. Об этом сообщила молодежная организация Youth Demand на своей странице в социальной сети X.

«В знак благодарности и в форме прощального подарка Риши Сунаку и тори за 14 лет службы, мы преподносим им то, что они сами нам подарили», — подчеркнули в организации.

Отмечается, что инцидент произошел в графстве Йоркшир. Полиция быстро прибыла на место и задержала четверых активистов.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку после выборов. В партии растут опасения, что консерваторы потерпят историческое поражение на выборах 4 июля.

30 мая британский парламент был распущен в преддверии досрочных парламентских выборов. Сунак отмечал, что ситуация в мире, на фоне которой пройдут выборы, «будет самой опасной с момента окончания холодной войны».